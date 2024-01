Gran Turismo Sport agli sgoccioli: Sony lo ha rimosso dal PlayStation Store

Sony aveva già confermato che i server di Gran Turismo Sport sarebbero stati chiusi agli inizi del 2024, tuttavia non erano giunte dichiarazioni circa la rimozione del racing game dal PlayStation Store.

Come segnalato da PlayStation Universe, dalla giornata del primo gennaio 2024 Gran Turismo Sport è stato completamente rimossa dal PS Store e non è più possibile acquistare il "Real Driving Simulator" concepito da Polyphony Digital per la scena competitiva online della sua serie automobilistica.

Sony aveva rivelato a settembre 2023 che i servizi online di GT Sport sarebbero stati chiusi il 31 gennaio 2024, ma all'epoca non commentato riguardo all'eventuale rimozione del gioco dal PS Store. Tuttavia, è bene ricordare che i possessori del titolo potranno comunque continuare a godersi la componente single player di GT Sport.

Annunciando l'imminente chiusura dei server di GT Sport, Sony aveva ringraziato i fan che si sono lanciati in pista dando fiducia ad un capitolo per certi versi atipico per la serie di Gran Turismo "Desideriamo ringraziare i numerosi utenti online di Gran Turismo Sport sin dal suo primo lancio nel 2017. Da qui in poi continueremo a migliorare ulteriormente i servizi online per il titolo attualmente disponibile Gran Turismo 7 su console PlayStation 4 e PlayStation 5".

Per chiudere in bellezza il 2023, Polyphony Digital ha pubblicato l'update Spec 2 di Gran Turismo 7 che ha decisamente colto nel segno e scatenato l'entusiasmo di Kazunori Yamauchi.