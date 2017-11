Tramite le pagine del Playstation Blog americano,ha annunciato l'arrivo imminente di un bundle che includein copia fisica, Playstation Camera e una versione aggiornata del disco demo, che ora contiene 13 esperienze.

Il pacchetto comparirà sulle mensole dei più noti rivenditori americani nel corso dei prossimi giorni e sarà venduto al prezzo di 399 dollari. Al momento non ci sono notizie riguardo un eventuale lancio del bundle nei territori europei, restiamo dunque in attesa di aggiornamenti da parte di Sony. Cosa ne pensate di questa iniziativa? Per maggiori dettagli e informazioni su Gran Turismo Sport, rimandiamo alla nostra recensione a cura di Francesco Serino.