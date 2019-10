Gran Turismo Sport: Spa-Francorchamps in arrivo la prossima settimana?

Negli anni che hanno fatto seguito al suo debutto sul mercato, Gran Turismo Sport si è aggiornato innumerevoli volte dando il benvenuto a tanti nuovi contenuti, tra i quali spiccano anche diversi tracciati. Purtroppo, nel titolo di Polyphony Digital ancora manca il leggendario circuito di Spa-Francorchamps, incredibilmente richiesto dai giocatori.

A quanto pare, sembra che il team giapponese si stia preparando a rimediare a questa mancanza. Durante un incontro con la stampa tenutosi nel nuovo quartier generale di Polyphony Digital, Kazunori Yamauchi ha affermato che "probabilmente SPA diventerà giocabile a partire dalla prossima settimana" con la pubblicazione dell'aggiornamento di fine ottobre, che tra le altre cose introdurrà anche quattro nuove automobili. Il produttore, purtroppo, non ci ha fornito un certezza assoluta, pertanto siamo costretti a rimanere sulle spine fino al lancio dell'update.

Quella di Gran Turismo Sport e Spa-Francorchamps è una storia che va avanti da un bel po' di mesi ormai. A marzo, Polyphony ha affermato che la sua mancanza era dovuta a dei problemi di licenza, nati in tempi relativamente recenti. Il circuito, infatti, era presente sia in Gran Turismo 5 (sotto forma di DLC a pagamento) che in Gran Turismo 6. Ad agosto, durante un evento a New York, Yamauchi ha confermato finalmente il suo arrivo mostrando una versione preliminare dello stesso, ma da allora non è mai stato pubblicato. Nelle scorse ore, Spa-Francorchamps ha fatto da teatro alla finale della GR Supra GT Cup che si è disputata al World Tour 2019 di Gran Turismo Sport a Tokyo, a dimostrazione del fatto che ormai i lavori sono stati completati e che manca solamente il debutto ufficiale nel gioco completo. Nell'attesa, potete ammirare lo Spa-Francorchamps di GT Sport nelle immagini scattate durante la GR Supra GT Cup, allegate nella galleria in basso.