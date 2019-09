Gran Turismo Sport Spec 2 è ufficiale: data di uscita e contenuti della nuova edizione

Dopo aver confermato l'ingresso di GT Sport nella collana PlayStation Hits, Polyphony Digital e Sony presentano ufficialmente Gran Turismo Sport Spec 2, l'edizione "definitiva" del principale simulatore automobilistico su PS4.

Stando alle informazioni condivise dai canali social di PlayStation Spagna, GT Sport Spec II sarà commercializzato in due dischi Blu-ray per risparmiare il tempo dei giocatori nel lungo processo di update. I dati presenti all'interno del doppio disco di gioco saranno però quello legati alla versione 1.39 e, di conseguenza, richiederanno il download del pacchetto di dati necessario per portare GT Sport alla versione 1.45 attuale.

Nei dischi di Gran Turismo Sport Spec 2 saranno perciò presenti 275 auto su 293 totali, oltre ai 75 circuiti che fanno da sfondo alle gare della GT League e alle competizioni multiplayer del racing game di Kazunori Yamauchi.

Come ogni edizione premium che si rispetti, naturalmente anche in GT Sport Spex 2 troveremo dei bonus rappresentati da 2,5 milioni di crediti ingame e da 10 auto da corsa di categoria Gr.3, ciascuna proveniente dall'autosalone digitale di altrettanti produttori che hanno partecipato alla finale mondiale del FIA Online Championship 2018.

Il pacchetto di auto bonus comprenderà la Aston Martin V12 Vantage GT3 e la Chevrolet Corvette C7 Gr.3, oltre a Lexus RC F GT3 (Emil Frey Racing), Mercedes-Benz Mercedes-AMG GT3 (AMG-Team HTP-Motorsport), Mitsubishi Lancer Evolution Final Edition Gr.3, Nissan GT-R NISMO GT3 N24 Schulze Motorsport, Porsche 911 RSR (991), Renault Sport R.S.01 GT3, Subaru WRX Gr.3 e Toyota FT-1 Vision Gran Turismo (Gr.3). Tutte le auto in questione potranno essere sbloccate sin dal lancio di Gran Turismo Sport Spec 2, previsto su PlayStation 4 e PS4 Pro per il 4 ottobre ad un prezzo che deve essere ancora annunciato.