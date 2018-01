Gran Turismo Sport: speculazioni e previsioni sulle nuove auto in arrivo

Sappiamo che questa settimanapubblicherà un nuovo aggiornamento per Gran Turismo Sport , il quale dovrebbe includere dieci auto aggiuntive, almeno secondo un teaser lanciato dasu Twitter. Ma di quali vetture si tratterà esattamente? Proviamo a scoprirlo.

VG247.com ha provato a indagare mettendo insieme rumor, speculazioni e desideri della community. L'elenco elaborato include: Toyota Supra, Lamborghini Diablo, Dodge Viper, McLaren F1, Toyota 2000GT, Toyota FT1, Jaguar XJ, Ford GT, Ferrari 330, Ferrari GTO/308.

Come specificato non si tratta di una lista ufficiale ma di semplici rumor e speculazioni, l'elenco delle nuove vetture potrebbe dunque essere molto diverso rispetto a quanto riportato qui sopra. Non ci resta che attendere ancora qualche giorno per saperne di più in merito.