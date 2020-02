Gran Turismo Sport: raggiunti gli oltre 8 milioni di utenti per il racing game PS4

In occasione del recente GT Sport World Tour svoltosi in Australia, presso la città di Sydney, sono stati diffusi interessanti dati statistici relativi al successo riscosso da Gran Turismo Sport.

A presentare questi ultimi è stato Kazunori Yamauchi in persona, creatore della storica serie di racing game. Durante l'appuntamento, l'autore videoludico ha reso noto che GT Sport ha ormai raggiunto quota 8,2 milioni di utenti! Esordito sul mercato nel corso dell'ottobre del 2017, il titolo targato Polyphony Digital sembra dunque essere riuscito a radunare attorno a sé una community di appassionati, che ha nel tempo dato vita a ben 303 milioni di ore giocate, con oltre 830 milioni di gare corse!



Gran Turismo Sport, unico rappresentante dell'IP presente su PlayStation 4, si colloca attualmente al sesto posto nella classifica delle vendite relativa a tutti i capitoli della serie. Polyphony Digital ha garantito al gioco un lungo supporto post lancio: nel dicembre 2019, ad esempio, il team di sviluppo ha introdotto il circuito di Laguna Seca in Gran Turismo Sport.



Ad ora, la software house non ha offerto alcun indizio sui propri futuri progetti. Alcuni rumor indicano come possibile la presenza di un Gran Turismo 7 tra i giochi di lancio di PS5, ma ad ora non sussiste alcun tipo di conferma ufficiale in merito.