Gran Turismo Sport, svelato il primo DLC a pagamento: è dedicato a Lewis Hamilton

Negli ultimi due anni, Gran Turismo Sport è aggiornato in via del tutto gratuita innumerevoli volte, dando il benvenuto a tante nuove automobili, modalità e piste. Adesso, il racing game di Polyphony Digital è pronto ad accogliere il primo DLC a pagamento.

Come da programma, nel corso delle Finali del FIA GT Championship che si stanno svolgendo nella stupenda cornice del Principato di Monaco, Kazunori Yamauchi è salito sul palco per annunciare il primo DLC a pagamento di Gran Turismo Sport: s'intitolerà Lewis Hamilton Time Trial Challange e verrà pubblicato il prossimo 28 novembre ad un prezzo che non è ancora stato svelato. Come il nome lascia chiaramente intendere, è interamente dedicato al sei volte campione del mondo di Formula 1, ospite illustre delle Finali di Monaco.

Coloro che acquisteranno il DLC saranno chiamati ad affrontare 10 differenti Time Trial con l'obiettivo di battere i tempi fatti registrare da Hamilton in persona. Tutte le prove, prevedibilmente, richiederanno l'utilizzo di vetture motorizzate o realizzate da Mercedes-Benz, ovvero l'AMG GT GT3 e la Sauber C9 Group C. Questi, invece, i circuiti sui quali si avranno luogo:

Dragon Trail - Litorale

Autodrome Lago Maggiore - GP

Brands Hatch Grand Prix Circuit

Willow Springs International Raceway: Big Willow

Suzuka Circuit

Autodromo Nazionale Monza

Mount Panorama Motor Racing Circuit

Autódromo de Interlagos

Nürburgring GP

Nürburgring Nordschleife

Ad aiutare i giocatori ci saranno il fantasma della vettura di Hamilton, che potrà essere utilizzato come punto di riferimento, oltre che consigli e messaggi motivazionali. Il campione inglese ha tuttavia assicurato che non sarà affatto semplice battere i suoi tempi, e che se qualcuno dovesse riuscirsi non esiterà a tornare sulle piste digitali di Gran Turismo Sport per registrarne di migliori.

Le medaglie dal bronzo in poi garantiranno un quantitativo di crediti crescente, mentre i giocatori che riusciranno a superare tutte e dieci le prove ottenendo l'oro verranno ricompensati con lo sblocco del limite di crediti, che passerà da 20 milioni a 100 milioni! Completando ogni livello delle sfide, inoltre, si otterranno auto come ricompensa. Chi riuscirà a superare le sfide in condizioni ancora più difficili otterrà un premio speciale dal design supervisionato dal team "Project 44" di Lewis Hamilton. Ne approfittiamo per ricordarvi che al termine delle Finali di Monaco sarà presentata la nuova Lamborghini Vision GT.