Gran Turismo Sport: la Toyota GR Supra Racing Concept sfreccia nel nuovo trailer

Nella giornata di oggi Sony Interactive Entertainment ha pubblicato un nuovo trailer di Gran Turismo Sport dedicato alla Toyota GR Supra Racing Concept 18, auto rivelata il mese scorso in occasione del Salone dell'automobile di Ginevra che ha debuttato pochi giorni fa nel gioco come parte dell'aggiornamento di aprile, assieme a tante altre novità.

Oltre alla nuova vettura, l'update 1.18 ha infatti introdotto i tre nuovi eventi della GT League Compétition de France, Rallycross Gr.B e Trofeo Vision Gran Turismo + (rispettivamente appartenenti al campionato principianti, dilettanti e professionisti), e due nuove configurazioni per il circuito Dragon Trail chiamate Giardini e Giardini II, più tecniche rispetto alla versione Litorale. Inoltre, sono stati aggiunti nuovi round gli eventi La Festa Cavallino (Campionato professionisti), J-Sports Meeting (Campionato dilettanti), Sfida A/A (Campionato principianti) e Gara di durata Gr.3 (Campionato gare di durata). Per ulteriori informazioni e dettagli riguardo l'aggiornamento 1.18, rimandiamo all'apposita news.

Ricordiamo che Gran Turismo Sport è disponibile esclusivamente su Playstation 4. L'ultimo capitolo della storica serie a opera di Poliphony Digital è al momento in offerta sul Playstation Store: avete tempo fino al 3 maggio per acquistare la versione standard al prezzo di 29.99 euro e la Digital Deluxe Edition a 39.99 euro.