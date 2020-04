Gran Turismo Sport: Toyota GR Supra RZ 2020 è la regina della patch 1.57

Gli sviluppatori di Polyphony Digital si apprestano a lanciare un nuovo aggiornamento gratuito per Gran Turismo Sport. Una delle sorprese più interessanti dell'update che porterà il simulatore automobilistico in esclusiva su PS4 alla versione 1.57 riguarderà l'arrivo della Toyota GR Supra RZ 2020.

In base alle informazioni condivise dagli autori al seguito di Kazunori Yamauchi, l'aggiornamento 1.57 di GT Sport sarà disponibile a partire dalle ore 08:00 italiane di giovedì 23 aprile e, come per tutti gli altri update lanciati fino ad oggi, potrà essere scaricato in via del tutto gratuita per chi possiede il gioco.

Sviluppata per le competizioni motoristiche reali, l'edizione 2020 dell'iconica Toyota Supra riapre idealmente la linea di produzione di questo modello dopo quasi 18 anni per intervenire sul bilanciamento, sulla distribuzione del peso e sull'accelerazione, mantenendo però le linee eleganti, la rapida risposta e il passo corto che hanno caratterizzato il modello originario dell'auto sportiva.

Oltre alla Toyota GR Supra RZ '20, il nuovo update di Gran Turismo Sport dovrebbe prevedere solo dei correttivi minori per i bug riscontrati dagli utenti. Abituatici ad aggiornamenti decisamente corposi per tutta la fase di post-lancio del titolo, nelle scorse settimane gli sviluppatori giapponesi hanno infatti spiegato che il 2020 sarà meno ricco di update per GT Sport in funzione della necessità, per gli autori della storica sussidiaria di Sony Interactive Entertainment, di dedicarsi al futuro della serie di Gran Turismo concentrando i propri sforzi sul simulatore automobilistico in salsa nextgen che vedrà la luce su PS5.