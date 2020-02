Gran Turismo Sport: trailer, immagini e nuovi dettagli sull'update del 27 febbraio

L'aggiornamento 1.56 di Gran Turismo Sport sarà disponibile al download dalle ore 07:00 di domani 26 febbraio. A partire dall'orario indicato, si svolgerà una manutenzione di due ore durante la quale tutti i servizi online, modalità Sport inclusa, non saranno accessibili.

Al rientro in gioco, tutti i piloti di Gran Turismo Sport troveranno un bel po' di contenuti inediti, a partire da tre nuove vetture:

Aston Martin DBR9 GT1 2010

Fiat 500 1.2 8V Lounge SS 2008

Nissan 180SX Type X 1996

L'Aston Martin DBR9 GT1 2010, presentata durante la tappa di Sidney del World Tour 2020, è un'automobile da corsa della categoria GT1 con un motore V12 da 5,9 litri, capace di sprigionare 607 CV/700 Nm (in aumento rispetto ai 455 CV/570 Nm della versione da strada). La DBR9 GT1 ha vinto al debutto la 12 Ore di Sebring del 2005 e ha conseguito ottimi risultati fino al 2011, anno in cui le gare di categoria GT1 si sono concluse. Nel 2006 ha vinto i titoli piloti e costruttori nel campionato ACO di Le Mans e il titolo costruttori nel FIA-GT. Nel 2007 e 2008 ha vinto per due volte consecutive nella classe GT1 della 24 Ore di Le Mans.

Le novità non si fermano alle automobili, che potete ammirare nel trailer in apertura e negli screenshot allegati in calce. La modalità GT League si arricchirà con una nuova serie di eventi, ovvero:

Campionato principianti: 2 nuovi round aggiunti alla Sfida A/P;

Campionato dilettanti: 2 nuovi round aggiunti alla Coppa Gruppo 3;

Campionato professionisti: 2 nuovi round aggiunti alla Coppa Lamborghini;

Campionato gare di durata: 1 nuovo round aggiunto a Gara di resistenza per la X2019 Competition.

Cosa ne pensate di queste novità? La patch 1.56 di Gran Turismo Sport, ricordiamo ancora una volta, verrà pubblicata nella mattinata di omani 27 febbraio.