Gran Turismo Sport: l'update 1.15 aggiunge auto, circuiti e il supporto ai volanti Fanatec

Arriverà domaniintorno alle ore 8:00, e aggiungerà numerosi contenuti. Scopriamo assieme quali.

Innanzitutto, verranno introdotti le seguenti 13 automobili:

Honda Raybrig Concept-GT (GT500)

Lexus Au Tom’s RC F (GT500)

Nissan Motual Autech GT-R (GT500)

Aston Martin DB11

BMW M3 Sport Evolution

Eckerts Rod & Custom Mach Forty

Ford GT40 Mark I

Gran Turismo Red Bull X2014 Standard

Gran Turismo Red Bull X2014 Junior

Lexus RC F GT3

Mazda RX-7 GT-X (FC)

Nissan Skyline GT-R V-Spec (R33)

Nissan GT-R Nismo

Faranno il loro debutto anche uno dei tracciati più amati dai fan, il Circuito di Tsukuba, e la modalità VR Time Trials, dedicata a tutti i possessori di PlayStation VR. I giocatori d'ora in avanti riceveranno le ricompense sia in questa modalità che nel VR Tour. Verranno inoltre aggiunti tre nuovi eventi:

Nissan GT-R Cup – Beginner League

Red bull X-Junior Series – Amateur League

All Japan GT Car Championships – Professional League

Non è ancora finita, poiché tutti i giocatori in possesso di un volante Fanatec saranno inoltre felici di sapere che verrà introdotto il supporto ufficiale, che verrà ulteriormente affinato in futuro. La Modalià Panorama si arricchirà invece con il tema Cherry Blossom e il nuovo Museo MINI.

A margine dell'annuncio è stato pubblicato il trailer che potete ammirare in apertura di notizia, nel quale vengono mostrate le nuove atuomobili. Vi ricordiamo che Gran Turismo Sport è disponibile esclusivamente su PlayStation 4.