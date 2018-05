Gran Turismo Sport: l'update 1.19 arriva oggi con nuove vetture e un evento Le Mans

Sony Interactive Entertainment e Polyphony Digital hanno annunciato che a partire da oggi è disponibile il nuovo update 1.19 di Gran Turismo Sport: l'aggiornamento introduce nuove vetture e il nuovo circuito evento de la Sarthe.

Come confermato dallo stesso Kazunori Yamauchi sul PlayStation Blog, l'aggiornamento 1.19 di Gran Turismo Sport aggiunge le seguenti vetture:

Fiat 500 F ’68

Jaguar XJR-9 ’88

Lamborghini Miura P400 Bertone Prototype CN.0706 ’67

Sauber Mercedes C9 ’89

Mitsubishi Lancer Evolution IV GSR ’96

Nissan R92CP ’92

Renault Sport Megane Trophy ’11

Renault Sport Clio R.S. 220 EDC Trophy ’16

Subaru BRZ S ’15

Il presidente di Polyphony Digital ha inoltre riferito che la GT League si arricchirà con i seguenti eventi:

Group 4 Cup - potenza ed eccellenti esperienze di guida in una nuova classe di gare

- potenza ed eccellenti esperienze di guida in una nuova classe di gare World Hatchback Championship - una corsa per le hatchbacks (auto con un portello di apertura verso l'alto nella parte posteriore)

- una corsa per le hatchbacks (auto con un portello di apertura verso l'alto nella parte posteriore) Lamborghini Cup - Un festival di corse dedicate ai tori scatenati

Come già anticipato, infine, l'aggiornamento introdute il nuovo circuito evento Le Mans de la Sarthe, in vista della reale competizione 24 ore prevista per il prossimo 16 giugno. In cima alla notizia trovate un nuovo trailer di Gran Turismo Sport in cui vengono presentate tutte le novità introdotte con l'update 1.19. Tornerete a correre sui circuiti virtuali di Polyphony?