Gran Turismo Sport si aggiorna il 28 novembre: arrivano Laguna Seca e il DLC di Hamilton

Non dovremo attendere molto per tornare a gareggiare a Laguna Seca: a pochi giorni dalla presentazione ufficiale avvenuta in occasione delle spettacolari Finali Mondiali di Monaco, Polyphony Digital ha annunciato che il celebre tracciato californiano verrà aggiunto a Gran Turismo Sport nell'ambito dell'aggiornamento gratuito del 28 novembre.

A questo giro, Kazunori Yamauchi non ha pubblicato la consueta immagine teaser con le silhouette delle nuove automobili che verranno introdotte, probabilmente perché è stato molto impegnato lo scorso weekend a Montecarlo. Sappiamo tuttavia che tra i veicoli pronti al debutto figura la Jaguar Vision Gran Turismo Coupé, presentata lo scorso mese di ottobre. L'aggiornamento de 28 novembre introdurrà anche il supporto al primo DLC a pagamento di Gran Turismo Sport, interamente dedicato al campione in carica di Formula 1 e intitolato Lewis Hamilton Time Trial Challange. Coloro che decideranno di acquistarlo (il prezzo non è ancora stato svelato), saranno chiamati ad affrontare dieci differenti Time Trial con l'obiettivo di battere i tempi fatti registrare da Hamilton in persona. Tra le ricompense, oltre all'incremento del limite di crediti a 100 milioni per chi ottiene l'oro in tutte le prove, ci sarà anche un premio speciale dal design supervisionato dal team "Project 44" di Lewis Hamilton.

Prima di salutarvi, vi avveriamo che la pubblicazione dell'aggiornamento sarà anticipato da una manutenzione programmata, che si svolgerà dalle 05:00 alle 07:00 di giovedì 28 novembre. Durante questo periodo i servizi online, modalità Sport inclusa, non saranno disponibili.