Gran Turismo Sport: l'update di aprile introdurrà 5 nuove auto

Polyphony Digital e Sony continuano instancabili a supporto gratuitamente Gran Turismo Sport. Pochi minuti fa, Kazunori Yamauchi ha annunciato che la prossima settimana verrà pubblicato un nuovo aggiornamento che segnerà il debutto di ben 5 nuove auto nel garage del gioco.

Come al solito, l'annuncio è accompagnato da un'immagine molto scura che si limita a mostrare le silhouette dei nuovi veicoli, lasciando ai giocatori il compito di riconoscerle. I sempre attenti colleghi di GTPlanet hanno già effettuato tutte le considerazioni del caso: le auto potrebbero essere (in senso orario a partire dall'angolo superiore sinistro) l'Honda Fit Hybrid 2014, l'Audi TT Coupe 3.2 quattro 2003, la Toyota Sprinter Trueno 3door 1600GT APEX (AE86) 1983 e, al centro, la Renault R8 Gordini 1966. Il leak di marzo, in realtà, faceva riferimento a sei nuove autovetture. La Gran Turismo X2014 Competition usata nel GT Sport World Tour sembra essere assente.

Con tutta probabilità, il prossimo aggiornamento introdurrà anche altri contenuti oltre ai veicoli sopramenzionati, tra cui un nuovo circuito (o una configurazione inedita di uno già presente) e sfondi per la modalità Scapes. Ne sapremo sicuramente di più la prossima settimana: il giorno esatto di pubblicazione, purtroppo, non è stato specificato.

Gran Turismo Sport è disponibile esclusivamente su PlayStation 4. Per chi se lo fosse perso, ricordiamo che dal 1° aprile è attivo un nuovo sistema di penalità. Sono già cominciati, intanto, i rumor su Gran Turismo 7.