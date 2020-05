Gran Turismo Sport: update con una nuova auto in arrivo la prossima settimana

È tempo per un nuovo aggiornamento di Gran Turismo Sport. Con il suo fare misterioso, Kazunori Yamauchi ha annunciato che nel corso della prossima settimana il gioco riceverà un nuovo update che introdurrà un'automobile nuova di zecca.

Il papà della serie, come suo solito, ha fornito un'anticipazione dei nuovi contenuti condividendo su Twitter un'immagine teaser. Stavolta, c'è l'inconfondibile silhouette di una singola automobile: non è difficile scorgere tra quelle forme la Mazda RX-Vision GT3 Concept, nuova vettura della serie Vision nata dalla collaborazione tra Polyphony Digital e la casa giapponese di Fuchū. Già annunciata durante le World Finals di Monaco nel novembre del 2019, la Mazda RX-Vision GT3 Concept è stata ripresentata nella sua forma definitiva a marzo di quest'anno. Quest'auto da corsa GT3 è basata sul prototipo sportivo "RX-Vision" a motore rotativo in configurazione A/P annunciato nel 2015 al Tokyo Motor Show, un'auto sportiva che incarna la filosofia di progettazione Kodo (L'anima del movimento) di Mazda. La nuova RX-Vision GT3 Concept" Gr.3 si riallaccia proprio a quella tradizione.

Specifiche Tecniche Mazda RX-Vision GT3 Concept

Lunghezza/Larghezza/Altezza: 4590 mm/2075 mm/1120 mm

Interasse: 2700 mm

Larghezza del battistrada A/P: 1720 mm/1760 mm

Peso: 1250 kg

Distribuzione del peso anteriore-posteriore: 48:52

Potenza massima: 562 bhp

La data di lancio del nuovo aggiornamento, che probabilmente includerà anche altri contenuti, non è stata rivelata, ma molto probabilmente arriverà tra le giornate di mercoledì e giovedì della prossima settimana. Lo scorso mese, ricordiamo, il garage di Gran Turismo Sport si è allargato accogliendo la Toyota GR Supra RZ '20 con la patch 1.57.