GT Sport: vendite al lancio tre volte superiori rispetto a Forza Motorsport 7

Secondo quanto riferiscono i dati diffusi da Chart-Track, le vendite retail fatte registrare daal lancio sono state circa tre volte superiori rispetto a quelle di

Naturalmente c'è da tenere in conto la maggiore base installata di PlayStation 4 rispetto a Xbox One, ma quello di Gran Turismo Sport sembra essere stato un debutto decisamente positivo considerando anche altri fattori: oltre a conquistare la prima posizione nella classifica inglese, il nuovo corsistico di Polyphony ha venduto al lancio meglio dell'originale Gran Turismo, uscito nel 1998 su PSX, nonché del suo diretto predecessore, Gran Turismo 6. Nettamente meglio di GT Sport, tuttavia, riuscì a fare Gran Turismo 5, che vanta al lancio tre volte le vendite piazzate dal nuovo capitolo per PS4.

Gran Turismo Sport è ora disponibile per PlayStation 4.