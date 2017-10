Gran Turismo Sport ha venduto il 66.14% delle copie distribuite in Giappone

ha debuttato aldella classifica giapponese con 150.000 copie vendute, ovvero il 66.14% delle unità distribuite ai rivenditori nipponici per il lancio.

Nel 2013, Gran Turismo 6 per PlayStation 3 ha debuttato in Asia con 204,784 unità vendute, circa 54.000 in più rispetto al nuovo pisodio della serie. Per quanto riguarda i preordini, GT Sport si è feromato a quota 92.000 contro i 116.000 di Gran Turismo 6.

Secondo Media Create, i numeri in calo sono dovuti alla crescita del mercato digitale e al focus sul comparto online, non particolarmente amato dai giocatori nipponici. Gran Turismo Sport, in ogni caso, sembra essere riuscito a spingere le vendite di PS4 e PS4 Pro, aumentate del 137.75% rispetto alla settimana precedente.