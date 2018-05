Gran Turismo Sport: al via il primo evento World Tour, si corre al Nürburgring

Sony Interactive Entertaiment e Polyphony hanno annunciato che dal 10 al 13 maggio si terrà il primo evento World Tour di Gran Turismo Sport: la competizione si terrà nei prossimi giorni alla "24 Ore del Nürburgring", in Germania.

Il team di Polyphony Digital ha invitato 30 dei migliori giocatori europei di Gran Turismo a competere in una serie di gare dal 10 al 13 maggio, con l'obiettivo di competere nella Coppa delle nazioni e nel Campionato costruttori.

I paesi europei saranno rappresentati come segue nell’evento GT World Tour:

Belgio: Nick Aerts

Finlandia: Markus Kononen & Kimmo Kaisla

Francia: Fabien Gaillard, Loris Garnier, Anthony Duval & Pierre Lenoir

Germania: Michael Kasseckert, Patrick Weking, Kevin Richly & Tarek Buschmann

Gran Bretagna: Matthew Thomas, Martin Grady, Tom McPherson & Lewis Bentley (Reserve Driver: Edward Williams)

Ungheria: Patrik Blazan & Benjamin Bader

Italia: Matteo Paolini, Cristian Nicotra & Vincenzo Mangano

Lussemburgo: Philippe Nicolay

Paesi Bassi: Angelo Schut, Sander Derksen & Joost de Haas

Polonia: Kamil Karsky

Portogallo: Bruno De Sousa Ferreira

Slovenia: Uros Rasic

Spagna: Francisco Jimenez, Adrian Mayor & Manuel Rodriguez Rincon

Speriamo che vi divertiate col nuovissimo formato World Tour, perché tutti gli altri eventi live che faranno parte dei prossimi Campionati FIA Gran Turismo adotteranno un’impostazione simile. Nelle prossime settimane, avremo altre entusiasmanti novità per voi.

I fan che parteciperanno alla 24 Ore del Nürburgring, inoltre, potranno vedere i professionisti competere in un'apposita arena e partecipare in gare di esibizione amichevoli divise in categorie Junior, Adulti e Senior.

Parlando del celebre racing game di Polyphony, ricordiamo che nella giornata di ieri sono circolati i primi rumor su Gran Turismo 7.