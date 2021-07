Gran Turismo Sport è ancora vivo: update con una nuova auto in arrivo l'8 luglio

Nonostante le attenzioni di Polyphony Digital siano prevalentemente rivolte verso Gran Turismo 7 per PS4 e PlayStation 5, i ragazzi del team di sviluppo giapponese sono riusciti a ritagliarsi del tempo per preparare un nuovo, piccolo aggiornamento per Gran Turismo Sport.

Fissato per giovedì 8 luglio, il nuovo update di Gran Turismo Sport introdurrà una nuova automobile, la cui silhouette, come da tradizione, è stata mostrata in anticipo su Twitter dal boss del team Kazunori Yamauchi. Gli appassionati non hanno faticato ad identificare tra quelle forme offuscate la nuova Toyota GR86, erede della popolare 86GT, il cui arrivo era stato già anticipato dalla casa automobilistica nipponica. I piloti virtuali potranno guidarla in anticipo rispetto al lancio ufficiale dell'auto vera sul mercato e qualche giorno prima del suo debutto al Goodwood Festival of Speed di questo weekend.

L'aggiornamento verrà pubblicato immediatamente dopo una manutenzione programmata che si svolgerà dalle ore 8:00 alle 10:00 di giovedì 8 luglio. Tenete presente che durante questo periodo i servizi online, modalità Sport inclusa, non saranno disponibili. Già che ci siamo, vi ricordiamo che il lancio di Gran Turismo 7 per PS4 e PS5 è previsto nel corso del 2022: nell'attesa, potete fare un ripasso della storia della serie Gran Turismo.