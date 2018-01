Gran Turismo Sport: Yamauchi parla dei piani per il gioco e del futuro della serie

Nel corso delè stato intervistato dal sito giapponese GameWatch, con il quale ha parlato dei piani pere del futuro dell'intera serie.

Innanzitutto, ha confermato che Gran Turismo Sport continuerà a ricevere aggiornamenti (auto ed eventi GT League) con cadenza regolare. Polyphony Digital non si limiterà ad introdurre veicoli già presenti in altri titoli della serie, ma anche alcuni completamente inediti. Stessa cosa accadrà alla GT League, che riceverà eventi mai apparsi prima d'ora.

Riguardo alla possibile aggiunta di nuovi elementi di personalizzazione, Yamauchi ha dichiarato che Gran Turismo Sport è stato realizzato con una differente filosofia rispetto a quella che ha guidato lo sviluppo di Gran Turismo 6. Quel tipo di personalizzazione verrà probabilmente incluso nel prossimo capitolo. Interrogato sul futuro del franchise, ha invece affermato di non poter rivelare nulla al riguardo, ma ha poi aggiunto che "la creazione del prossimo Gran Turismo inizia subito dopo la pubblicazione di un Gran Turismo", e che non sa se il titolo includerà il numero 7.

Il giornalista gli ha anche chiesto informazioni sul possibile sequel di Tourist Trophy, un classico per PlayStation 2 del 2006 interamente dedicato alle due ruote, sviluppato proprio da Polyphony Digital. A tal proposito, Yamauchi-san ha dichiarato di non avere alcun piano, ma che gli è stato chiesto così tante volte nel corso degli anni che Tourist Trophy continua a girargli in mente.

Gran Turismo Sport è disponibile esclusivamente su PlayStation 4. Il titolo si è aggiornato pochi giorni fa dando il benvenuto a 10 nuove automobili, a 4 nuovi eventi dedicati alla modalità carriera e al leggendario circuito di Monza.