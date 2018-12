Gran Turismo Sport: Yamauchi suggerisce l'arrivo delle gare di Formula E

In un'intervista concessa ai colleghi di Famitsu (con dichiarazioni riportate da GTPlanet), Kazunori Yamauchi ha confermato di voler guardare in direzione del Campionato Mondiale di Formula E per espandere l'universo motoristico di Gran Turismo Sport.

Pur senza confermare lo sviluppo di un nuovo aggiornamento a tema, il boss di Polyphony Digital si è detto fortemente interessato a sviluppare un update per GT Sport che comprenda nuove auto, gare e attività legate alla competizione di riferimento del sempre più influente mercato delle auto elettriche.

"Gran Turismo Sport ha al suo interno tutte le auto da corsa, dalla più vecchia alla più moderna", ha spiegato in maniera perentoria Yamauchi-san ribadendo il concetto e confermando che "ho già parlato con le persone che si occupano della Formula E, perciò non c'è alcun dubbio che la Formula E farà parte della nostra offerta".

I contatti con gli organizzatori, i produttori e le automobilistiche della Formula E sarebbero già in una fase piuttosto avanzata, con Porsche a fare da apripista per una collaborazione su vasta scala che dovrebbe condurre, nel corso del 2019, allo sviluppo di un update gratuito (o di un'espansione a pagamento) di GT Sport dedicata a questo genere di competizioni.

Il crescente interesse degli appassionati di racing game simulativi e del mondo delle quattro ruote in generale è testimoniato dalla presenza di Gran Turismo Sport nella tappa italiana dell'eCup Mercedes Benz coincidente con l'ultima edizione della Milan Games Week.