Gran Turismo World Series 2023 scalda i motori: si parte il 13 maggio

Sony e Polyphony Digital hanno annunciato la data di inizio del Gran Turismo World Series 2023, nuova edizione della competizione virtuale automobilistica a cui potrete prendere parte accedendo alla modalità Sport di Gran Turismo 7.

Il Gran Turismo World Series 2023 prenderà il via sabato 13 maggio con il primo round della Nations Cup. Tutti i giocatori in possesso di una copia di Gran Turismo 7 per PlayStation 4 o PlayStation 5 possono partecipare accedendo alla modalità Sport del gioco. Da qui potete iscrivervi alla Nations Cup, gareggiando in rappresentanza del vostro paese o territorio d’origine, e anche rappresentare il vostro costruttore preferito nella Manufacturers Cup.

Diversamente dagli anni precedenti, i sette round di gare online della Nations Cup si svolgeranno in un unico blocco consecutivo, con il settimo e ultimo round previsto per sabato 3 giugno. Seguirà poi la Manufacturers Cup, il primo round avrà luogo mercoledì 7 giugno e l’ultimo sabato 1° luglio. I risultati delle gare online stabiliranno quali giocatori saranno invitati ai due eventi live del Campionato 2023, il World Series Showdown di Amsterdam (11 e 12 agosto) e le Finali mondiali, che si svolgeranno a inizio dicembre.

"L’inizio di ogni nuovo Gran Turismo World Series è una grande emozione", ha commentato Kazunori Yamauchi, produttore della serie Gran Turismo. "Ogni anno assistiamo a battaglie incredibili fra i nostri veterani affermati, ma c’è sempre qualche nuovo talento pronto a emergere ai massimi livelli".

Michelin, Toyota, GAZOO Racing (TGR), Genesis, Mazda, Brembo, Sony Alpha e BBS manterranno il ruolo di partner ufficiali del Gran Turismo World Series. Per la prima volta dall’evento di Sydney nel 2020, i fan di Gran Turismo potranno assistere al Gran Turismo World Series dal vivo, così come l’evento Showdown di Amsterdam e le Finali mondiali. Trovate ulteriori dettagli visitando le pagine del PlayStation Blog.

Ne approfittiamo per segnalarvi che Gran Turismo 7 si è appena aggiornato, con la nuova patch che riassegna i punti in una gara.