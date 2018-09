Gran Turismo World Tour: al via il nuovo evento al Red Bull Hangar-7 di Salisburgo

Dopo il primo evento ospitato in Germania, il Gran Turismo World Tour riprende oggi con un nuovo evento ospitato al Red Bull Hangar-7 di Salisburgo. Tra i partecipanti ci sono anche tre piloti italiani.

Di seguito elenchiamo alcuni dei partecipanti, raggruppati per nazionalità:

Germania: TRL_LIGHTNING, VP_Marcolah, VP_Bellof956

Francia: TRL_AUGH, Oscaro_Slent, RC_Snake91

Gran Bretagna: mthomas_95, RC_Zoky88, GTA_Tidgney

Spagna: TRL_MANURODRY, lemoes, Alexony94

Ungheria: TRL_Fuvaros, TX3_Adam18, Benito-Raul

Austria: nussini95, BaUl1990, Espial_

Italia: Giorgio_57 (vincitore della Nations Cup del primo World Tour Event alla 24 Ore del Nürburgring), V--Cristian94--, garasa-91

Giappone: CLS63AMG-sc, yamado_racing38, Kerokkuma_ej20

Hong Kong: saika159-, NegiFISH_NaF, KarS_0627

Australia: TRL_holl01, TheConzio98, Bass_71CKL

Stati Uniti: TRL_doodle, gtr3123, OutlawQuadrant

Brasile: FT_Solid, FT_hellZfirEJP, CRT-Didico15

I giocatori di Gran Turismo Sport dei 12 paesi selezionati per partecipare all'evento sono tra i migliori dei rispettivi paesi emersi dalle gare online. Questi piloti si affronteranno in una serie di gare di esibizione che includono Nations Cup e Manufacturer Series. L'evento permetterà ai partecipanti di mettersi alla prova dal vivo in attesa delle finali regionali, che saranno inaugurate il 6 e 7 ottobre a Tokyo con le gare della regione Asia/Oceania.