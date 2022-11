Gran Turismo, Yamauchi fa notare che la troupe del film ha sbagliato il logo

Kazunori Yamauchi ha un'idea ben precisa di come debbono essere i simulatori di guida e l'ha digilentemente messa in pratica in tutti questi anni con i videogiochi della serie Gran Turismo. È un perfezionista, come dimostrano i lunghi periodi di sviluppo dei suoi titoli, per questo motivo non ha potuto fare a meno di notare un errore fatto dalla troupe del film...

Come i profili social di Sony Pictures hanno tenuto a farci sapere, le riprese del film di Gran Turismo sono in corso. La pellicola cinematografica, basata sulla storia vera di un videogiocatore di Gran Turismo, Jan Mardenborough, che ha coronato il suo sogno di diventare un pilota vero dopo aver vinto delle importanti competizioni virtuali, uscirà nelle sale nel mese di agosto del 2023. Nei panni del protagonista c'è Archie Madekwe, mentre nel resto del cast figurano star come David Harbour, Orlando Bloom, Djimon Hounsou e Geri Halliwell. Alla regia c'è Neill Blomkamp, già autore di film come District 9 e Elysium.

Yamauchi-san, creatore e produttore della serie videoludica di Gran Turismo, non ha potuto esimersi dal commentare la foto dal set. Dopo aver assicurato che le riprese stanno procedendo senza intoppi, da perfezionista quale è ha però fatto notare anche un dettaglio fuori posto: il logo di Gran Turismo presente sul ciak è leggermente sbagliato! Un appassionato della serie videoludica può facilmente notare l'assenza della scritta "The Real Driving Simulator", che accompagna i videogiochi di Gran Turismo fin dagli albori della loro esistenza, oltre che il colore errato della coda della "G", che sul ciak è dipinta di rosso invece che di blu, come invece dovrebbe essere.

"Le riprese del film di Gran Turismo procedono senza intoppi. Il logo è leggermente sbagliato. Uscirà nell'agosto del prossimo anno", ha scritto Kaz su Twitter. Diretto, sintetico e sincero.