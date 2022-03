Granblue Fantasy, aspettando Relink: arrivano Granblue Fes 22 e il crossover con FFXI

Lo scorso anno si era concluso con l'annuncio di una versione PC di Granblue Fantasy: Relink, ambizioso Action RPG a firma di CyGames, precedentemente atteso in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Ora, dalle fucine creative della compagnia, arrivano nuovi aggiornamenti per quanto riguarda il franchise. Mentre il pubblico attende pazientemente l'annuncio di una data di uscita per Granblue Fantasy: Relink, CyGames ha in particolare confermato che nel 2022 tornerà l'appuntamento con il Granblue Fes. Evento annuale inaugurato nel 2017, il festival rappresenta in genere l'occasione per scoprire nuove informazioni sull'attesa produzione videoludica.

Al momento, CyGames non ha ancora indicato con precisione il periodo di svolgimento del Granblue Fes 2022, né il programma previsto per l'evento. In attesa di ulteriori dettagli in merito, è stato però confermata l'organizzazione di un interessante evento crossover per Granblue Fantasy. Il gioco mobile potrà in particolare contare su di una collaborazione con nientemeno che Final Fantasy XI. Il celebre JRPG Square Enix festeggia proprio quest'anno il suo XX anniversario, che porterà con sé anche il crossover con Granblue Fantasy, previsto per il mese di maggio 2022.



In chiusura, ricordiamo che il lancio di Granblue Fantasy: Relink resta atteso per il 2022: che il Granblue Fes possa essere l'occasione giusta per scoprire la data di uscita dell'Action RPG?