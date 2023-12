Granblue Fantasy Relink avrà una demo su PS4 e PS5: intanto ascoltate il brano principale

Dopo un lungo periodo di sviluppo, Granblue Fantasy: Relink è sempre più vicino a diventare realtà su PlayStation 4 e PlayStation 5. Mentre da noi era notte fonda, Cygames e la sua software house sussidiaria di Osaka hanno annunciato una demo, svelato il tema musicale di accompagnamento, mostrato altri stralci di gameplay e confermato la presenza di ulteriori personaggi giocabili.

È una vera e propria valanga di informazioni quella che ci hanno offerto gli sviluppatori di Granblue Fantasy: Relink, action RPG annunciato per la prima volta nell'ormai lontano 2016. Tanto per cominciare, hanno annunciato la pubblicazione di una demo gratuita su PS4 e PS5 nel mese di gennaio 2024, che offrirà ai giocatori interessati la possibilità di godersi una piccola fetta della storia principale e affrontare delle quest online calandosi nei panni di undici differenti personaggi giocabili, con l'ulteriore opportunità di sbloccare delle ricompense da riscattare poi nel gioco completo in uscita il 1° febbraio 2024. La versione dimostrativa di Granblue Fantasy: Relink sarà anche dotata di tutorial, pensato per introdurre i giocatori al sistema di controllo e alle basi del gameplay.

Cygames ha inoltre colto la palla al balzo per presentare il brano principale della colonna sonora, intitolato "Good Nigh, Good Morning" e cantato da Nao Toyama, che per vostra comodità abbiamo messo a disposizione per l'ascolto in cima a questa notizia, mentre in calce trovate anche il Boss Battle Trailer e il filmato di presentazione di Cagliostro, una brillante maga con il pallino dell'immortalità che porta ufficialmente a 19 il numero di personaggi giocabili immediatamente al lancio. Con Cagliostro è anche arrivata la conferma che il roster si espanderà ulteriormente ad aprile 2024 con un aggiornamento gratuito, il quale aggiungerà i personaggi di Seofon (leader degli Eterni e abile spadaccino che colleziona gli spiriti degli avversari sconfitti) e Tweyen (una cacciatrice di fama mondiale membra degli Eterni ed esperta nel tiro con l'arco).

In attesa della demo, oltre ad ascoltare il brano principale, leggete anche la nostra ultima anteprima di Granblue Fantasy: Relink.