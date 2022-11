Granblue Fantasy Relink, finalmente in azione: Demo giocabile al Granblue Fes

A distanza di alcuni mesi dal rinvio di Granblue Fantasy: Relink al 2023, da CyGames arrivano notizie incoraggianti sul promettente Action RPG ambientato nell'universo di Granblue Fantasy.

Il team di sviluppo ha infatti svelato il programma del Granblue Fes 2023, atteso a Tokyo per le giornate comprese tra 20 e 22 gennaio 2023. Come ogni anno, il festival ospiterà un denso calendario di appuntamenti celebrativi, tra concerti e panel con doppiatori e game designer. Il pubblico che prenderà parte all'evento avrà però anche la possibilità di testare finalmente con mano Granblue Fantasy: Relink. Il Granblue Fes 2023 ospiterà infatti diverse postazioni da gioco, attrezzate con una Demo dell'Action RPG.

In aggiunta, non mancheranno panel dedicati all'avventura fantasy sviluppata da CyGames e Platinum Games. In particolare, il pomeriggio di sabato 21 gennaio 2023 ospiterà un appuntamento della durata di un'ora, durante il quale saranno presentate le "ultime novità" su Granblue Fantasy: Relink e Granblue Fantasy: Versus. Il giorno successivo sarà invece il turno di un Q&A in compagnia degli sviluppatori di Granblue Fantasy.



Che possa essere l'occasione giusta per osservare in azione un nuovo gameplay di Granblue Fantasy: Relink e scoprirne la data di uscita? Ricordiamo che l'Action RPG è atteso su PC, PlayStation 4 e PlayStation 5.