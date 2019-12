Granblue Fantasy Relink in azione: nuovi trailer, gameplay e screenshot!

Come promesso dal game director Tetsuya Fukuhara, l'edizione 2019 del Granblue Fantasy Fes ha ospitato sul palco un ampio numero di interessanti novità per il gioco Cygames!

Durante la manifestazione svoltasi in Giappone, la software con sede ha Osaka ha infatti reso disponibili diversi contenuti dedicati a Granblue Fantasy: Relink. Innanzitutto un nuovo trailer ha offerto al pubblico un interessante occasione per dare uno sguardo più approfondito a quelli che saranno i personaggi e le ambientazioni dell'action RPG. Purtroppo, il filmato non ha ancora alzato il sipario su quella che sarà la finestra di lancio di questa nuova produzione targata Cygames. Come di consueto, potete visionare il nuovo trailer di Granblue Fantasy Relink direttamente in apertura a questa news: cosa ve ne pare?



Al Granblue Fantasy Fes 2019 è stato inoltre presentata una sessione di gameplay dell'action RPG, disponibile in calce a questa news. Quest'ultima mostra un walkthrough in multiplayer a quattro giocatori: protagonisti sono i personaggi di Lancelot, Vane, Percival e Siegfried, impegnati in una boss fight contro un colossale drago. Infine, Cygames ha pubblicato una variegata serie di screenshot di Granblue Fantasy Relink, anch'essi disponibili in calce.



In chiusura, ricordiamo che per un certo periodo di tempo, Platinum Games ha collaborato allo sviluppo di Granblue Fantasy Relink, la cui pubblicazione è attesa su PlayStation 4.