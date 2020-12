Granblue Fantasy Relink in azione: screenshot e ultimo gameplay in 4K e con sottotitoli

A diversi mesi di distanza dall'ultimo aggiornamento sullo stato dei lavori, l'edizione del Granblue Fantasy Festival ha rappresentato l'occasione scelta da CyGames per presentare al pubblico un nuovo gameplay di Granblue Fantasy: Relink.

Occasione decisamente interessante per dare uno sguardo inedito all'attesa produzione, la manifestazione ha portato con sé anche importanti aggiornamenti sul lancio di Granblue Fantasy: Relink. Atteso in origine in esclusiva su PlayStation 4, l'Action RPG troverà spazio sul mercato anche in una versione PlayStation 5. In seguito ai rallentamenti dettati dalla pandemia, tuttavia, il gioco non riuscirà ad esordire nel corso del 2021 ed il debutto resta dunque fissato per il 2022. In attesa di ulteriori dettagli, CyGames ha pubblicato ufficialmente l'ultimo gameplay, proponendolo al pubblico in risoluzione 4K e supportandolo con la possibilità di attivare sottotitoli in lingua inglese.

Disponibile in apertura a questa news, il filmato è stato accompagnato anche dalla pubblicazione di alcuni nuovi screenshot di Granblue Fantasy: Relink. Le immagini presentano i personaggi principali dell'avventura videoludica, menu di gioco e alcune scene di combattimento. Cosa ve ne pare delle ultime novità sulla produzione? Ricordando che nelle fasi iniziali dello sviluppo la realizzazione dell'Action RPG ha goduto anche del supporto di Platinum Games, vi rimandiamo all'anteprima di Granblue Fantasy: Relink redatta da Antonello "Kirito" Bello per ulteriori dettagli.