Granblue Fantasy Relink batte anche Palworld su Steam: è il gioco più venduto al momento

Il buongiorno si è visto dal mattino con Granblue Fantasy Relink ed i 600 mila download della demo. Il lavoro dei ragazzi di Cygames continua a riscuotere un successo davvero sorprendente, soprattutto ora che è giunto il tanto atteso lancio della produzione. In poche ore, Granblue Fantasy Relink è divenuto il gioco più venduto al momento su Steam.

Il risultato è notevole, soprattutto se si considera il fatto che l'action JRPG scatenato da non perdere che è stato messo a punto con Granblue Fantasy Relink ha superato anche il campione di incassi Palworld. Secondo quanto riportato dalle classifiche di Steam, Granblue fantasy Relink ha conquistato il podio delle vendite. A seguirlo troviamo il suddetto fenomeno videoludico Palworld e Persona 3 Reload al terzo posto, sebbene manchino ancora alcune ore all'effettivo day one di quest'ultima produzione.

Qui di seguito, invece, trovate anche gli altri giochi dell'elenco:

Cosa ne pensate del piazzamento di Granblue Fantasy Relink in cima alle classifiche di Steam? Credete che sia più che meritato? Diteci la vostra qui sotto nei commenti, facendoci sapere se avete intrapreso una nuova avventura con il gioco di Cygames.

Lo compro uno di questi giochi o non lo compro? Ti aiuta HYPE

Puoi comprarne uno, o anche tutti in blocco, letteralmente gratis, scegliendo HYPE Next. In primis, a soli 2.90 € al mese hai un conto e un'app super smart, con cui puoi ottenere cashback, ricaricare la carta gratis e comprare serenamente ciò che vuoi grazie all'assicurazione sugli acquisti online inclusa nel conto.

In più, ciliegina sulla torta, HYPE ti regala un welcome bonus di 20 €, che viene accreditato direttamente sul tuo nuovo conto una volta eseguita validamente la prima ricarica. Potrai usare quel bonus come meglio credi, ed ovviamente, anche per acquistare uno o tutti questi giochi. Sei ad un click dal tuo nuovo conto Next, clicca qui per registrarti!