Granblue Fantasy Relink: combattere i boss non è mai stato così epico con il nuovo trailer

Il 2024 si prospetta essere un anno interessante, complice l'arrivo del lavoro creativo di Cygames nel febbraio del 2024. Dopo aver contemplato la magnificenza di Granblue Fantasy Relink con il trailer dedicato all'ascolto del brano principale, ecco che il team dietro la realizzazione del titolo ha rilasciato un altro video del gioco in uscita.

Nello specifico, la giornata di ieri è stata edulcorata anche dalla pubblicazione di un trailer dedicato alle boss battle di Granblue Fantasy Relink. Il contenuto in questione, disponibile su YouTube ed in allegato alla notizia stessa, mostra quelli che saranno gli epici e temibili nemici che ci si ritroverà a fronteggiare a partire dall'1 febbraio 2024. Il tutto è stato mostrato in un video confezionato da Cygames, dalla durata complessiva di poco più di un minuto.

Dopo la tanta azione nei sei minuti del video gameplay di Granblue Fantasy Relink di agosto 2023, si fa sempre più vicino il momento di prendere parte al viaggio realizzato da Cygames. "Nella contrada celeste di Zegagrande, dove ogni isola è protetta dalle poderose creature primordiali, il vento ha cominciato a portare strane voci su una misteriosa organizzazione nota come la Chiesa di Avia. Fai luce su un groviglio di intrighi che si estende oltre i confini di Zegagrande e preparati a partecipare allo scontro che deciderà il destino dell'intero mondo celeste". Granblue Fantasy Relink è un GDR che ha molto da offrire ai giocatori, e tra circa 5 settimane si potranno scoprire tutte le sorprese che Cygames ha in serbo per gli utenti. Prima di quel momento, però, vi rimandiamo alla visione del trailer dedicato alle boss battle.