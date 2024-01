Granblue Fantasy Relink: demo annunciata per PS5 e PS4, la data è vicinissima

Dopo aver raggiunto la fase Gold, Granblue Fantasy Relink si prepara ad arrivare su PlayStation con una versione demo, grazie alla quale i giocatori potranno avere un primo assaggio dell'esperienza curata da Cygames Osaka.

La demo di Granblue Fantasy Relink sarà disponibile per il download tramite il PlayStation Network di PS5 e PS4 a partire dalla giornata di domani, venerdì 12 gennaio (in alcuni paesi, tra cui la Nuova Zelanda, è già il 12 gennaio ed è possibile scaricare la versione prova).

Cygames ci spiega che ci sono tre modalità con cui giocare nella demo: Tutorial, Storia e Quest. La modalità Tutorial consentirà di esercitarti con i controlli di base del gioco; la modalità Storia, come prevedibile, ci farà prendere parte ad una sezione introduttiva della storia, che sarà quasi la stessa della versione di lancio; infine la modalità Quest include tre diverse missioni compatibili con il multiplayer.

In modalità Quest potrete unirvi fino a un massimo di tre amici, ma sarà anche possibile giocarle offline utilizzando alleati controllati dalla CPU. Rispetto alla Storia, le battaglie in questa modalità si riveleranno più impegnative. Sarete anche in grado di personalizzare l'equipaggiamento dei personaggi disponibili. Questi avranno dei banter unici tra loro, quindi Cygames vi invita a sperimentare e mescolarli tra loro. Selezionando una qualsiasi modalità, verrà visualizzato un messaggio che vi chiederà se desiderate utilizzare una delle modalità Assist, e completando le modalità Storia e Quest della demo otterrete alcuni piccoli bonus da riscattare nella versione finale del gioco.

Cygames ha infine annunciato il programma degli aggiornamenti di Granblue Fantasy Relink, che include una missione per la modalità Quest contro il boss Lucilius a marzo (definitiva incredibilmente impegnativa), i nuovi personaggi giocabili Seofon e Tweyen in arrivo ad aprile e ulteriori aggiunte che saranno annunciate a maggio.