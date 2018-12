Granblue Fantasy Relink: il Director su Gioco, Periodo d'Uscita ed eventuale Versione PC

Come promesso in precedenza da Cygames, nella giornata di ieri abbiamo finalmente avuto nuove informazioni sul gioco che la Software House sta sviluppando in collaborazione con Platinum Games.

Ulteriori dettagli su Granblue Fantasy Relink ci giungono anche nella giornata odierna, per mezzo di un'intervista concessa dal Director del titolo, Tetsuya Fukuhara, alla Redazione di Famitsu. Grazie a questa scopriamo alcune informazioni decisamente interessanti.

Innanzitutto, Fukuhara ha confermato che, per godere a pieno di Granblue Fantasy Relink, non sarà necessario aver giocato il precedente capitolo, Granblue Fantasy, sviluppato per piattaforme mobile: "La storia si svolge a "Zega Grand" [...] Fin dalle prime fasi di sviluppo abbiamo deciso di ambientarla in un luogo per il quale non fossero necessarie conoscenze pregresse, così che anche chi non avesse giocato Granblue potesse salire a bordo. Quindi, finchè sapete che la storia di Granblue è ambientata nei cieli, godersi il gioco non sarà un problema". Nel gioco inoltre appariranno creature completamente nuove che, a seconda delle circostanze, potranno essere avversari o alleati. Granblue Fantasy Relink presenterà numerosi personaggi e quest secondarie.

Non giungono purtroppo informazioni più precise in merito alla data di pubblicazione di Granblue Fantasy Relink, che, anzi, sembra ancora piuttosto lontana. Fukuhara ha infatti affermato che il gioco si trova ad uno stadio di sviluppo simile a quello di Granblue Fantasy Versus, atteso per il 2019. Tuttavia, "[...] poichè Granblue Fantasy Relink è molto più grande, probabilmente pubblicheremo prima Granblue Fantasy Versus". In futuro potrebbero però giungere buone notizie per gli utenti PC. Il gioco è infatti attualmente atteso esclusivamente su Playstation 4, ma Fukuhara ha dichiarato a Famitsu che al team "piacerebbe pubblicarlo anche Steam".