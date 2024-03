Granblue Fantasy Relink Final Version è realtà: ecco la data del DLC gratis

Gennaio si è chiuso con la recensione di Granblue Fantasy Relink, un Action JRPG scatenato che ci ha sorpreso. A distanza di alcune settimane, però, è il momento di tornare a vivere l'avventura realizzata dai ragazzi di Cygames. Come ufficializzato da poche ore, Granblue Fantasy Relink è pronto ad accogliere un DLC che porterà diverse novità.

Attraverso quello che è stato mostrato in data odierna tramite un nuovo reveal trailer, sappiamo che l'espansione gratuita di Granblue Fantasy Relink si chiamerà "The Final Version". Essa sarà composta da una nuova sezione della storia e verrà rilasciata tra davvero poco tempo. Dopo aver festeggiato il successo con oltre 1 milione di copie in 11 giorni per Granblue Fantasy Relink, la software house è pronta a pubblicare tanti contenuti da scoprire.

Preparatevi, perché manca poco al lancio del DLC: Granblue Fantasy Relink sarà disponibile dal 14 marzo, giorno nel quale verrà rilasciato anche l'aggiornamento alla 1.1.0 del gioco. Come mostrato nel trailer, la cui durata complessiva ammonta a poco più di un minuto, in The Final Version gli utenti saranno chiamati a combattere contro Lucilius, grazie all'aiuto di Sandalphon. Pronti a portare a termine questo nuovo viaggio in uscita tra pochi giorni? Manca meno di una settimana al debutto dell'espansione pensata per i fan, e in occasione di tale evento vi invitiamo a recuperare il trailer rilasciato nelle ultime ore per mostrare le novità che prenderanno piede nei prossimi giorni.