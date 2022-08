Granblue Fantasy Relink: gameplay off-screen dall'EVO, lo sviluppo procede bene

Nel corso dell'EVO 2022 c'è stato spazio anche per un piccolo aggiornamento legato a Granblue Fantasy Relink, gioco in sviluppo negli studi di Cygames e più volte rimandato in questi anni, tanto da non avere ancora una data di uscita precisa.

Durante un panel dedicato a Granblue Fantasy Versus, il producer del gioco ha voluto aggiornare lo community sullo stato di Granblue Fantasy Relink, ribadendo come lo sviluppo stia procedendo bene, apparentemente i lavori sono in fase particolarmente avanzata ma non c'è modo di saperne di più, al momento.

Annunciato nel 2016, il gioco è in fase di sviluppo da (almeno) sei anni, inizialmente il progetto era curato da PlatinumGames ma in seguito il team giapponese è stato esonerato dall'incarico ed i lavori sono continuati grazie ad un team interno di CyGames.

All'EVO 2022 sono stati mostrati alcuni frammenti di gameplay off-screen (a partire dal minuto 3:40 del lungo video che trovate qui sopra) ma sostanzialmente non è stato svelato alcun dettaglio inedito. Granblue Fantasy Relink esce nel 2023, il gioco non arriverà quest'anno come inizialmente previsto a causa di alcune difficoltà legate anche alla pandemia Covid-19 che ha rallentato i lavori costringendo il team a rivedere la roadmap e ad aver bisogno di tempo aggiuntivo per completare lo sviluppo.