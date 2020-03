Granblue Fantasy Relink: gameplay e ultime novità dell'Action RPG stile anime in un video

In seguito al grande successo riscosso in Giappone, ma non solo, dal gioco mobile Granblue Fantasy, il team di Cygames ha deciso di dare vita ad altre produzioni ambientate nello stesso universo, ma destinate al mercato console.

Tra queste figura l'ultimo picchiaduro sviluppato da Arc System Games, autori di Dragon Ball FighterZ e della serie Guilty Gear: il nostro Antonello "Schiaccisempre" Gaeta ve ne ha recentemente parlato nella sua recensione di Granblue Fantasy: Versus. Accanto a quest'ultimo si posiziona tuttavia un ulteriore progetto.

Si tratta di Granblue Fantasy: Relink, intrigante action RPG da tempo in sviluppo presso gli studi di Cygames. In una prima fase dei lavori, alla realizzazione del titolo hanno contribuito anche le maestranza di casa Platinum Games, noti per la loro esperienza nel genere degli action game ed autori, tra gli altri di Bayonetta e Astral Chain. Ad ora, il titolo è atteso in esclusiva su PlayStation 4, ma è privo di una data di uscita specifica: un dato che ha spinto diversi osservatori ad ipotizzare un possibile arrivo di Granblue Fantasy Relink anche su PS5. Un'ipotesi che, comunque, allo stato attuale non risulta in alcun modo confermata. In attesa di ulteriori dettagli, passiamo in rassegna tutto quello che sappiamo sul titolo in un video dedicato. Lo trovate in apertura a questa news: buona visione!



In chiusura, vi segnaliamo che il più recente trailer di Granblue Fantasy Relink risale al dicembre 2019.