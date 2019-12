Granblue Fantasy Relink e GF Versus: ecco quando arriveranno i nuovi trailer!

I team di sviluppo al lavoro su Granblue Fantasy: Relink e Granblue Fantasy: Versus si preparano ad offrire al pubblico nuovi dettagli legati alle due produzioni.

A confermarlo è il game director Tetsuya Fukuhara, che dalle pagine del proprio account Twitter ha invitato gli appassionati ad attendere con ansia l'edizione 2019 del Granblue Fantasy Fes. Nel corso della manifestazione saranno infatti presentati nuovi dettagli su entrambi i giochi. In particolare, nel cinguettio, Fukuhara svela di essere al lavoro su due trailer di Granblue Fantasy Versus. Il picchiaduro, che includerà anche una modalità RPG, è in sviluppo presso il team di Arc System Works, già autore di Dragon Ball FighterZ. Recentemente ne è stata svelata la data di uscita giapponese, mentre per il mercato occidentale è stato indicato come generica finestra di lancio il primo trimestre del 2020.

Dal Tweet apprendiamo inoltre che l'evento ospiterà anche la pubblicazione di un nuovo trailer di Granblue Fantasy Relink, action RPG affidato a CyGames e al cui sviluppo hanno per un certo periodo contribuito anche i ragazzi di Platinum Games. Il titolo è attualmente atteso in esclusiva su PlayStation 4, ma non dispone di una data di uscita specifica. Per maggiori dettagli sulla produzione, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile un'anteprima di Granblue Fantasy: Relink, a cura di Antonello "Kirito" Bello.

Insomma, quella 2019 sembra preannunciarsi un'edizione particolarmente interessante del Granblue Fantasy Fes: l'appuntamento è fissato per il periodo compreso tra 13 e 15 dicembre!