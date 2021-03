Granblue Fantasy Relink e non solo, novità nel 2021? Confermato il Granblue Fantasy Fes

Da diversi anni, l'universo di Granblue Fantasy, nato come titolo per piattaforme mobile, è protagonista di un costante processo di crescita ed espansione, nel quale i vertici di CyGames hanno investito molte risorse.

Da una parte, la software house ha infatti continuato a supportare il titolo per smartphone e tablet, con la costante produzione di nuovi contenuti. In aggiunta, il team nipponico, convinto dal successo del prodotto, ha deciso di scommettere su di una sua evoluzione sul mercato videoludico console. Da questa processo è nato inizialmente Granblue Fantasy: Versus, picchiaduro sviluppato da Arc System Works, già autori della serie Guilty Gear e di Dragon Ball FighterZ.

Contestualmente, erano stati avviati i lavori su di un promettente Action RPG, battezzato poi ufficialmente Granblue Fantasy: Relink. Dal momento del primo annuncio, CyGames ha esitato nell'offrire frequenti aggiornamenti sulla produzione, con update limitati all'edizione annuale del Granblue Fantasy Fes, festival interamente dedicato alle novità in arrivo per l'IP. Proprio nell'edizione dell'anno scorso è stata annunciata la finestra di lancio di Granblue Fantasy: Relink, fissata per il 2022.



Ebbene, ulteriori aggiornamenti dovrebbero giungere anche quest'anno, con la conferma da parte di CyGames di una edizione 2021 del Granblue Fantasy Fes. Al momento, tuttavia, non sono state ancora indicate le date di svolgimento precise. Tradizionalmente, l'evento ha luogo nel mese di dicembre, ma non è scontato una iterazione della tradizione anche per quest'anno. In attesa di saperne di più, la speranza è ovviamente quella di scoprire qualcosa di nuovo sull'Action RPG in sviluppo, con Granblue Fantasy: Relink già confermato anche per PS5.