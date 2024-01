Granblue Fantasy Relink: non trovate la demo per PS5 e PS4? Ecco il link per il download

La demo di Granblue Fantasy Relink per le console Sony è disponibile ora anche in Europa, tuttavia al momento su PlayStation Store non viene messa in evidenza e la ricerca non restituisce alcun risultato utile. State tranquilli se non riuscite a trovare la demo, vi forniamo noi il link diretto per il download.

La versione di prova presenta tre diverse modalità: Storia, Missione e Tutorial. La prima permette di giocare una parte della storia e di ottenere ricompense da riscattare nella versione completa, la modalità Missione presenta una serie di missioni giocabili in singolo o in gruppo mentre la modalità Tutorial permette di prendere confidenza con i personaggi e le principali meccaniche di gameplay.

Il file pesa circa 26 GB, fate attenzione inoltre a non cancellare i salvataggi, il team di sviluppo infatti sottolinea che "nella demo non è possibile salvare o caricare i progressi. Non è possibile importare i dati della demo nel gioco completo. Le ricompense ottenute nella demo non potranno essere importate nel gioco completo nel caso in cui i dati salvati della demo vengano persi o eliminati."

Per saperne di più ecco la nostra prova di Granblue Fantasy Relink, in uscita il primo febbraio su PC, PS4 e PS5.