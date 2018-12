Granblue Fantasy Relink: nuovi Dettagli e Trailer per il Gioco di Platinum Games e Cygames

Come promesso da Cygames, in occasione del Granblue Fantasy Festival, sono state fornite nuove informazioni sull'action-RPG che lo studio sta sviluppando con Platinum Games, noto per la serie Bayonetta e Nier: Automata.

Innanzitutto, il Gioco ha finalmente un Titolo definitivo: Granblue Fantasy Relink. Questo va a sostituire il precedente nome in codice Granblue Fantasy Project Re: Link, con il quale il progetto era stato presentato al pubblico nel 2016. Oltre a questo, Cygames e Platinum Games hanno deciso di pubblicare due ulteriori Trailer relativi al gioco.

Il primo di questi, della durata di circa un quarto d'ora, ci mostra alcune sequenze di gameplay. Al suo interno possiamo osservare in maggior dettaglio il sistema di combattimento che caratterizzerà Granblue Fantasy Relink. Potete visualizzare il trailer, come di consueto, in apertura a questa news.

Il secondo video, invece, ci mostra, in circa un paio di minuti, alcuni artwork raffiguranti il mondo di gioco e ci presenta i personaggi principali di questo nuovo ed intrigante action-RPG. Potete visualizzare questo ulteriore trailer in calce a questa news.

Purtroppo Granblue Fantasy Relink manca ancora di una data d'uscita definitiva. Ad oggi l'unica piattaforma di pubblicazione indicata è Playstation 4, ma mancano informazioni relative ad un'edizione occidentale del titolo, il cui materiale promozionale è ad oggi disponibile esclusivamente in lingua giapponese.