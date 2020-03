Granblue Fantasy Relink, parla Cygames: nuovi aggiornamenti sullo sviluppo dell'Action RPG

Annunciato ormai da qualche anno, l'atteso Action RPG ambientato nell'universo di Granblue Fantasy è attualmente ancora privo di una data di lancio: dal team di Cygames arrivano alcuni aggiornamenti.

Yuito Kimura e Tetsuya Fukuhara, rispettivamente Producer e Director di Granblue Fantasy Relink hanno infatti avuto modo di concedere un'intervista sull'argomento alla redazione di Famitsu, noto magazine nipponico. Nel corso della chiacchierata, è stato confermato che lo sviluppo del titolo sta procedendo a ritmo piuttosto contenuto. Attualmente, l'Action RPG ha assunto la forma di un titolo definito come divertente da giocare e il team è ottimista sulla possibilità di tener fede alle aspettative del pubblico. Cygames ha internamente fissato una finestra di lancio per Granblue Fantasy Relink, ma non si sente ancora disposto a condividere dettagli in merito.



Il titolo è stato inoltre definito come un progetto impegnativo, in contemporanea al quale è difficile lavorare ad altri progetti. Nonostante ciò, l'universo di Granblue Fantasy potrà espandersi ulteriormente grazie allo sviluppo di DLC per il picchiaduro console ad esso dedicato: il nostro Antonello "Schiaccisempre" Gaeta ve ne ha parlato nella sua recensione di Granblue Fantasy Versus.



In attesa di informazioni più dettagliate sull'atteso Action RPG, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare una ricca anteprima di Granblue Fantasy Relink, a cura di Antonello "Kirito" Bello.