Granblue Fantasy Relink protagonista, ma anche un nuovo gioco: teaser da Cygames

L'inverno ha portato con sé un ultimo aggiornamento legato all'atteso Action RPG di Cygames, i cui vertici hanno ufficialmente confermato che Granblue Fantasy: Relink arriverà nel 2022.

Una decisione in parte derivante dalle difficoltà che hanno caratterizzato il 2020, che hanno determinato un rallentamento nei ritmi di sviluppo della produzione fantasy. I giocatori che attendono l'ambiziosa titolo possono se non altro consolarsi all'idea di poter apprendere maggiori dettagli nel corso del prossimo anno. Intervistati da Famitsu, gli sviluppatori di Cygames hanno infatti sottolineato che il 2021 sarà un momento chiave per lo sviluppo di Granblue Fantasy: Relink. In particolare, aggiornamenti potrebbero giungere nel mese di marzo, in occasione del settimo anniversario del gioco mobile Granblue Fantasy.

Nonostante il grande impegno richiesto per dar forma all'Action RPG, sembra che la software house abbia avuto modo di avviare i lavori anche su di una ulteriore produzione. A confermarlo è Kenichiro Takaki, che discutendo del 2021 ha affermato: "Spero di poter annunciare, anche con un semplice teaser, un nuovo titolo originale per console che sto sviluppando con i miei colleghi nel mio nuovo contesto lavorativo. Ho la più grande fiducia nel progetto".



In attesa di maggiori informazioni, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile una ricca video anterprima di Granblue Fantasy: Relink, in arrivo su PlayStation 4 e PlayStation 5.