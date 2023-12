Granblue Fantasy Relink, quando esce la demo su PlayStation? Spunta una data

Cygames ha annunciato che Granblue Fantasy Relink avrà una demo su PS5 e PS4 fissandone la distribuzione per gennaio 2024. Nessuna data specifica è stata al momento rivelata ufficialmente dagli autori, ma intanto in rete spunta il presunto giorno in cui sarà disponibile.

Secondo il leaker Diandong Langke Lu Xun, che in precedenza ha correttamente anticipato rivelazioni a tema PlayStation (come l'annuncio della data d'uscita di Armored Core 6 Fires of Rubicon, la data per il New Game Plus di God of War Ragnarok e l'uscita di Monster Hunter Rise su PlayStation, Xbox e PC), la demo di Granblue Fantasy Relink sbarcherà sulle piattaforme Sony il prossimo 12 gennaio, qualche settimana prima dell'esordio del gioco completo atteso per il primo febbraio 2024.

Per il momento si resta ovviamente nell'ambito delle speculazioni dato che gli sviluppatori ancora non hanno comunicato in maniera definitiva quando la versione dimostrativa sarà effettivamente disponibile, in ogni caso conferme in tal senso dovrebbero arrivare già a breve considerato che l'inizio del nuovo anno è ormai dietro l'angolo e l'uscita dell'opera distante poco più di un mese. Non resta dunque che portare ancora un poco di pazienza, presto i giocatori potranno mettere le mani sopra l'intrigante Action/RPG basato sulla serie di Granblue Fantasy.

Per ulteriori approfondimenti non perdetevi il nostro provato di Granblue Fantasy Relink, cosi da farvi un'idea più chiara sulle potenzialità del progetto.