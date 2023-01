Granblue Fantasy Relink risplende nel nuovo trailer: svelati 3 nuovi personaggi giocabili

A capodanno lo avevano promesso e non hanno disatteso le aspettative: nel corso del Granblue Fantasy Fes 2022/2023, i ragazzi di Cygames hanno portato buone nuove su Granblue Fantasy: Relink, action RPG in sviluppo per PlayStation 4, PS5 e PC.

Durante l'evento, che ha portato in dote anche l'annuncio del picchiaduro Granblue Fantasy Versus: Rising, Cygames ha riaperto le porte del Reame del Cielo, un luogo magico dove isole di infinite forme e dimensioni fluttuano in un mare di nuvole, con il secondo evocativo trailer di Granblue Fantasy Relink. Eroi come Gran e Djeeta (i due protagonisti) e i membri dei Dragon Knights Lancelot, Vane, Percival e Sigfried hanno così avuto modo di mettere in mostra le loro portentose abilità di combattimento, affiancati per la prima volta da Charlotta, Yodarha e Narmaya, appena confermati come personaggi giocabili.

Charlotta è la piccola capitana di un ordine di cavalieri sacri ed è dotata di una spada alta quanto lei; Yodarha, munito di una spada illusoria, era uno spadaccino di fama mondiale prima di dedicarsi alla pesca in solitaria; Narmaya, una maestra spadaccina discendente da una stirpe di guerrieri, è anche un'esperta di arti marziali, dunque il suo stile di combattimento somiglia ad una danza. Assieme a loro è stato presentato anche un nuovo villain di nome Id, un cavaliere di rara potenza che attualmente serve come uno dei tre generali di Avia. Rappresenterà una grave minaccia per la squadra di eroi durante l'attraversamento di un'area nota come Zegagrande Skydom.

Per l'occasione, Cygames ha anche presentato due modalità per principianti. L'Assist Mode permetterà ai giocatori meno bravi di eseguire le combo con la pressione di un solo tasto e li aiuterà con rigenerazione, guardia e schivata automatiche, inoltre li assisterà durante la navigazione della mappa di gioco. La Full Assist Mode semplificherà ulteriormente l'esperienza rendendo tutte le azioni di combattimento automatiche (bisognerà solo spingere l'analogico per muoversi) per consentire ai giocatori di godersi la storia senza alcuna ulteriore distrazione.

La presentazione al Granblue Fantasy Fes non ha purtroppo portato notizie in merito alla data di lancio, che risulta essere ancora fissata in un generico 2023 su PlayStation 4, PS5 e PC, in compenso il produttore Tetsuya Fukuhara ha ribadito che lo sviluppo di Granblue Fantasy: Relink è prossimo alla conclusione e che attualmente il team è impegnato nella fase di rifinitura. In attesa di altre informazioni, godetevi il secondo trailer di Granblue Fantasy: Relink in apertura di notizia (in calce c'è anche in giapponese) e le nuove immagini raccolte in galleria.