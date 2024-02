Granblue Fantasy Relink è un successo: oltre un milione di copie in 11 giorni

Il publisher Cygames ha annunciato che Granblue Fantasy Relink ha superato quota un milione di copie distribuite in 11 giorni. Il gioco di Cygames Osaka è stato pubblicato il primo febbraio scorso su PS5, PS4 e PC, riscuotendo sin da subito un buon successo.

Il dato include sia le copie distribuite sia i download digitali da Steam e PlayStation Store, per Cygames si tratta di ottimi numeri sopratutto se rapportati alla scarsa popolarità del franchise in Occidente.

La demo di Granblue Fantasy Relink ha totalizzato 600.000 download prima del lancio, numeri che testimoniano il livello di hype raggiunto dal pubblico per questo titolo. Al debutto, Granblue Fantasy Relink ha battuto anche Palworld su Steam superando quota 100.000 giocatori connessi in contemporanea.

Un risultato, come detto, di tutto rispetto per una produzione di questo genere legata ad un brand popolare in Asia ma non troppo in Europa e negli Stati Uniti, Cygames ha davvero di che esultare quindi. Il publisher ha poi ringraziato tutti i giocatori per l'accoglienza riservata a Granblue Fantasy Relink, promettendo l'arrivo di nuovi contenuti nelle prossime settimane come parte di un supporto post lancio esteso che include missioni aggiuntive e contenuti legati alla storia.

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Granblue Fantasy Relink, ora disponibile su PS5, PC e PS4.