Granblue Fantasy Relink, lo sviluppo è quasi completo: questo mese nuove informazioni

I ragazzi di Cygames hanno dato l'addio al 2022 anticipando grandi cose per l'anno che è appena cominciato, che parrebbe essere quello buono per il lungamente atteso Granblue Fantasy Relink.

Con un post pubblicato su Twitter ieri 31 dicembre 2022, gli sviluppatori giapponesi hanno augurato buon anno a tutti i giocatori confermando che lo sviluppo di Granblue Fantasy Relink è prossimo alla conclusione. Attualmente sono impegnati nei lavori di rifinitura con l'obiettivo di migliorare la qualità definitiva della produzione, dunque resta pienamente confermata la finestra di lancio fissata nel 2023 su PlayStation 4, PS5 e PC via Steam. Ne hanno inoltre approfittato per mostrarci l'ultimo trailer del gioco (lo trovate in calce a questa notizia) e darci nuovamente appuntamento al Granblue Fes 2023, che si svolgerà a Tokyo dal 20 al 22 gennaio. Durante l'evento Granblue Fantasy Relink sarà presente in formato giocabile, inoltre nella giornata del 21 gennaio sarà protagonista di una presentazione durante la quale verranno svelate nuove informazioni: che stia per arrivare l'annuncio della data d'uscita definitiva?

Per fortuna, non dovremo attendere ancora molti giorni prima di scoprire cos'ha in serbo per noi Cygames. Annunciato in esclusiva PlayStation nell'ormai lontano 2016, Granblue Fantasy Relink vedeva inizialmente la partecipazione di PlatinumGames. Il team di sviluppo di Osaka ha abbandonato definitivamente nel 2019, lasciando alla sola Cygames il compito di completare la lavorazione. A fine 2020 è arrivata la conferma della versione PlayStation 5, mentre a fine 2021 è stata annunciata la versione PC di Granblue Fantasy Relink. La finestra di lancio del 2022 non è purtroppo stata rispettata, dunque il gioco è ora atteso nel 2023.

Granblue Fantasy Relink è un action RPG che accompagna i giocatori nel Reame del Cielo, un luogo magico dove isole di infinite forme e dimensioni fluttuano in un mare di nuvole, in compagnia del duo di protagonisti composto da Gran e Djeeta, affiancati da un nutrito cast di alleati e companion. Leggete la nostra ultima anteprima di Granblue Fantasy Relink per saperne di più.