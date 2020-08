Granblue Fantasy Relink, lo sviluppo procede: in arrivo l'annuncio della data di uscita

L'universo videoludico a marchio Granblue Fantasy continua a essere in attesa di un nuovo tassello: dopo il grande successo dell'omonimo gioco mobile e del picchiaduro Granblue Fantasy Versus, manca infatti ancora all'appello Granblue Fantasy: Relink.

Ambizioso Action RPG, il titolo è ancora avvolto da una fitta nebbia di mistero. Tra le informazioni già note figurano il fatto che la produzione sarà godibile anche da coloro che non hanno familiarità col franchise e il coinvolgimento di nientemeno che Platinum Games nelle prime fasi dello sviluppo. Attualmente, tuttavia, Granblue Fantasy: Relink resta ancora privo di una precisa finestra di uscita, mentre il pubblico ha potuto vedere il gioco in azione solamente in alcuni sporadici trailer.

Ebbene, in occasione del Granblue Fantasy Summer 2020 Special, il Director Tetsuya Fukuhara ha potuto condividere un breve aggiornamento sullo stato dei lavori. Dopo aver assicurato che "lo sviluppo sta procedendo molto bene", l'autore ha infatti promesso che potremo rivedere Granblue Fantasy: Relink entro la fine dell'anno. L'appuntamento, in particolare, è fissato per il Granblue Fantasy Fes 2020, con l'evento che accoglierà aggiornamenti sul titolo e, soprattutto, l'annuncio della data di uscita! A conferma della notizia, è Fukuhara ha mostrato l'immagine che trovate in calce a questa news, il cui sfondo altri non è che uno screenshot tratto dal gioco.



L'ultimo trailer di Granblue Fantasy: Relink è stato mostrato da CyGames nel marzo di quest'anno. Il Granblue Fantasy Fes 2020 si svolgerà tra 11 e 13 dicembre 2020.