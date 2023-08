Granblue Fantasy Relink: tanta azione nei 6 minuti del nuovo video gameplay

Dopo il trailer di Granblue Fantasy Relink dalla GamesCom 2023, la convention di Colonia non poteva non regalare anche uno sguardo d'anteprima sul gameplay. E il gameplay arriva in un video di sei minuti, in cui possiamo ammirare da più angolazioni lo stile dell'action RPG sviluppato da Cygames Osaka.

Il video mette l'accento sui combattimenti in tempo reale. Potremo comandare un party di quattro personaggi, pescando da un nutrito elenco di ruoli, ciascuno dei quali avrà un proprio stile di battaglia in termini di armi, abilità e strategia.

Nonostante ogni personaggio abbia talenti unici, la forza di ognuno di essi si sprigiona all'interno di un'ottica di squadra. Ogni squadra, infatti, avrà bisogno di una sua configurazione per massimizzare l'efficacia negli scontri. I membri del gruppo, inoltre, potranno eseguire attacchi combinati come Link Attack e Chain Burst per annientare i nemici in modo spettacolare.

Granblue Fantasy Relink, che è in arrivo su PlayStation 5, PlayStation 4 e PC (Steam) il 1 Febbraio 2024, darà al giocatore sia la possibilità di affrontare l'avventura da solo, sia d'intraprenderla in una modalità cooperativa fino a quattro giocatori.

Non solo: gli sviluppatori hanno pensato anche a chi non ama il combattimento frenetico tipico degli action e ha dunque implementato una modalità di assistenza che lo renda accessibile ai giocatori di tutti i livelli, automatizzando le abilità. Per saperne di più, non perdetevi il nostro provato di Granblue Fantasy Relink.