Granblue Fantasy Relink: il team desidera che gli utenti mobile 'scoprano' le console

Nel corso del dicembre 2018, CyGames ha condiviso con il pubblico nuovi dettagli e trailer di Granblue Fantasy Relink, action RPG che punta a trasporre l'universo narrativo del gioco mobile Granblue Fantasy su console.

Una scelta che è stata recentemente commentata da Tetsuya Fukuhara, Director della serie, in occasione di un'intervista concessa a Playstation Official Magazine. Al suo interno, l'autore ha espresso la speranza che Granblue Fantasty Relink possa contribuire a far apprezzare ai giocatori mobile le potenzialità connesse al gioco su console. Queste, nello specifico, le sue parole: "In Giappone, il mercato videoludico su console è in contrazione, ed attualmente solo alcuni sviluppatori sono in grado di produrre titoli tripla A. Vogliamo mostrare il divertimento dei giochi console agli utenti smartphone, che forse non sono cresciuti con il console gaming, attirando allo stesso tempo l'attenzione degli utenti console che non giocano molto su smartphone". In quest'ottica il team di CyGames ritiene che trasportare IP mobile su console possa contribuire al costituirsi di un'unica, grande comunità videoludica. Cosa ne pensate di questa visione?



All'interno di questa visione, Fukuhara non cita esclusivamente l'action RPG Granblue Fantasy Relink, alla cui realizzazione ha contribuito per un certo periodo Platinum Games, ma anche il picchiaduro Granblue Fantasy Versus. Entrambi infatti porteranno il mondo di Granblue Fantasy su Playstation 4. Proprio recentemente, CyGames ha inoltre annunciato una closed beta di Granblue Fantasy Versus.