Granblue Fantasy Relink non è più esclusiva PlayStation: versione PC annunciata

È da un po' che non sentivamo parlare di Granblue Fanttasy: Relink, per fortuna il gioco di ruolo sviluppato e distribuito da Cygames è tornato a mostrarsi in grande stile durante il Granblue Fantasy Fes 2021 con un nuovo trailer che ha anche portato buone nuove.

Il filmato ci accompagna innanzitutto nel Reame del Cielo, un luogo magico dove isole di infinite forme e dimensioni fluttuano in un mare di nuvole, facendosi fare la conoscenza del nutrito cast dei personaggi, dal duo di protagonisti Gran/Djeeta fino al nuovo arrivato Rolan, un vicario della chiesa locale che darà manforte al gruppo per alcune questioni personali tutte da scoprire. Sul finire, il trailer conferma la finestra di lancio del 2022 (purtroppo ancora molto generica) e aggiunge la versione PC Steam alle già annunciate edizioni per PS4 e PS5. Per l'occasione, è anche stato rilanciato il sito ufficiale di Granblue Fantasy: Relink, che offre informazioni sul cast dei personaggi e qualche artwork da ammirare.

In sviluppo dal 2016, anno in cui è stato presentato come Granblue Fantasy Project Re: Link, il gioco di ruolo è stato curato per un certo periodo anche da PlatinumGames, che ha tuttavia abbandonato la lavorazione del 2019 lasciando tutto nelle mani di Cygames. Granblue Fantasy: Relink offrirà due modalità: la storia principale per giocatore singolo e le Quest, affrontabili sia in solitario con i compagnia controllati dall'IA, sia in multiplayer da un massimo di quattro giocatori in contemporanea.